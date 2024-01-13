“من غير ولا جنيـه” تردد قناة الجزائرية الأرضية بجودة HD لمشاهدة كافة مباريات كأس امم افريقيا بالمجـــان

يتساءل الكثير حول تردد قناة الجزائرية الأرضية وترتفع معدلات البحث عنها بشكل متزايد في الوقت الحالي حيث إنها تعتبر من أهم القنوات الرياضية التي سوف تقوم بعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية التي يتلهف الجميع لرؤيتها، بالإضافة إلى أننا وجدنا أن هناك بعض الأشخاص يرغبون في معرفة التردد بشكل أساسي كون هناك طفرة تحديثية في ترددات معظم القنوات الرياضية، لذلك سنوافيكم بتفاصيل تردد القناة وكيفية تثبيتها على جهاز الرسيفر.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

نظرا لأنه يفصلنا عدة ساعات قليلة على موعد المباراة المقامة بين المنتخب المصري ومنتخب موزمبيق في مباريات كأس الأمم الأفريقية، فإنه من الطبيعي أن نجد ارتفاع معدلات البحث حول تردد قناة الجزائرية الأرضية التي استطاعت أن تجعل لنفسها مكانة مميزة عن باقي القنوات الرياضية.

بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص كانوا يرغبون في مشاهدة اليوم السبت الموافق 13 من شهر يناير الجاري أول مباراة في مباريات كأس الأمم الأفريقية على شاشتها، حيث كانت المباراة بين المنتخب صاحب الأرض ضد منتخب غينيا بيساو، على أن يكون التردد كالتالي

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية تثبيت تردد قناة الجزائرية الأرضية

عادة ما يهتم محبو كرة القدم بمعرفة تفاصيل أكثر حول القنوات الرياضية المميزة التي تبث معظم المباريات المهمة التي يتلهف هؤلاء الأشخاص لمشاهدتها، لذلك كان البحث لا يتوقف حول تردد قناة الجزائرية الأرضية وبعد معرفة التردد لا بد من معرفة خطوات تثبيت هذه القناة الرياضية المميزة على جهاز الرسيفر، وهي كالتالي