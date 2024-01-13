استقبل بثها.. تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2024 وتابع كأس أمم اسيا

أصبحت قناة أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات الرياضية، التي أخذت شهرة كبيرة في دول الوطن العربي، فضلاً عن أنها تتميز بالعديد من تقديمها إلى البرامج الرياضية التي يعشقها العديد من الأشخاص، خاصة وأنها كذلك تمتلك مجموعة من الأستديوهات الهامة لتحليل مباريات كرة القدم والرياضة بشكل عام، حتى أنها تمتلك حقوق البث المباشر لنقل كل ما هو جديد في عالم المباريات المحلية والعالمية، وفي مقال اليوم نعرض لكم التردد الجديد للقناة لكي يتمكن الجميع من التعرف عليها.

تردد قناة أبو ظبي 2024

جاءت أهم البيانات التي تدور حول قناة أبو ظبي، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11411.

استقطاب القناة هو أفقي.

معدل الترميز يكون 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024

يمكن القيام بإستقبال القناة الخاصة بها، وفقًا للأتي:-

التردد الجديد لقناة أبو ظبي يكون 11526.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معدل الترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

خطوات استقبال قناة أبو ظبي الرياضية 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال القناة الخاصة بأبو ظبي الرياضية، وفقًا للأتي:-