راتب 4500 + إشتراك مجاني + مزايا أخرى “جهز ورقك ويلا قدم بسرعة” وظائف القطار الكهربائي LRT 2024 الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف القطار الكهربائي LRT 2024… في بيان رسمي لها، أعلنت الإدارة العامة لقطار العاصمية الإدارية الجديدة LRT عن طرح وظائف شاغرة “أفراد أمن أداري بالمحطات القطار، ووضحت الشروط المطلوبة لتقديم في وظائف القطار الكهربائي ومزايا الوظيفة، كما حدد الراتب الشهري الذي سيحصل عليه الموظف.

شروط وظائف القطار الكهربائي 2024 LRT وخطوات التقديم والأوراق وكافة التفاصيل نرصدها لكم عبر البديل الإخباري.

وظائف القطار الكهربائي 2024 LRT

أعلنت هيئة القطار الكهربائي الخفيف عن توفر مجموعة جديدة من الوظائف في محطات القطار “عدلي منصور، العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي”، حيث بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم لهذه الوظائف، وذلك في حال مطابقتهم للشروط المحددة من قبل الهيئة.

شروط العمل في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

يتطلب الالتحاق بوظائف القطار الكهربائي الخفيف مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين. أهم هذه الشروط هي:

أن يكون طول المتقدم مناسبًا للوظيفة المرغوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحمل المتقدم مؤهل إعدادية أو دبلوم.

كما يشترط أن يكون لدى المتقدم إلمامًا بالقراءة والكتابة.

أوراق التقديم على وظائف القطار الكهربائي 2024 LRT

فيش جنائى سار

شهادة الميلاد

شهادة المؤهل

موقف التجنيد

صورة شخصية

مميزات وظائف القطار الكهربائي الخفيف 2024

أكدت إدارة القطار الكهربائي على أن موظف الأمن يتمتع بمزايا مالية وعينة ومن أهمها:

فرص للترقي بالعمل

تأمينات صحية واجتماعية

رصيد إجازات سنوي .

زيادة سنوية في الراتب .

إشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو.

العمل أمن إدارى بالمحطات

يونوفورم مجانا مع بداية العمل

العمل على شيفتين

الراتب الشهري لوظائف أمن القطار الكهربائي

الراتب الشهري الصافي المقابل للعمل في هذه الوظائف حوالي 4500 جنيه.