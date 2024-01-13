100 ألف دينار زيادة فورية في رواتب المتقاعدين.. متى موعد صرف الراتب شهر فبراير 2024 العراق؟

يتساءل العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين التي بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة تم تطبيقها على جميع الرواتب التي يحصل عليها المستفيد، لكن من يتقاضى راتب المليون دينار عراقي فليس له حق الحصول على هذه الزيادة، ويمكن التعرف معًا على موعد صرف الراتب الخاص بكل متقاعد، لكي يتعرف عليه الجميع.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق، يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، حتى أنه من المتوقع نزول الرواتب لشهر فبراير يوم 1-2-2024، حتى أن هذه الرواتب تشمل الزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف دينار عراقي، حتى يتحصل عليه جميع المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد، كما يمكن الإستعلام عن الرواتب، وفقًا لما نكشفه لكم في الفقرة التالية.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-