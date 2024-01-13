شفرة خاصة لـ تردد الجزائرية الأرضية لمشاهدة بطولة أمم أفريقيا

تعد الرياضة من أهم اهتمامات الناس في جميع أنحاء العالم، وكأس الأمم الأفريقية هي واحدة من أهم البطولات الرياضية في القارة السمراء، وتحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتعد قناة الجزائرية الرياضية من أهم القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث تبث جميع المباريات بشكل مجاني وبجودة عالية، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الجزائرية الرياضية، وكيفية استقبالها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

يمكن استقبال قناة الجزائرية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال التردد التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويمكنكم استقبال القناة عبر تشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك، ثم الضغط على زر “Menu” في ريموت التحكم ثم اختر “التركيب”، ثم “التركيب اليدوي”، وأدخل الترددات المذكورة أعلاه قبل الضغط على زر “حفظ”.

كيفية استقبال قناة الجزائرية الرياضية على الهواتف الذكية

يمكنكم أيضًا استقبال قناة الجزائرية الرياضية على الهواتف الذكية، وذلك من خلال تطبيق “الجزائرية 1”.

ويمكنكم تحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات الخاص بجهازك.

أهمية قناة الجزائرية الرياضية

تعد قناة الجزائرية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الجزائر، حيث تبث العديد من المباريات الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك مباريات المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، وخلال كأس الأمم الأفريقية 2024، تبث القناة جميع المباريات بشكل مجاني وبجودة عالية وهذا الأمر يوفر الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمشاهدة جميع المباريات دون الحاجة إلى دفع اشتراكات شهرية.

ختامًا تعد قناة الجزائرية الرياضية من أهم القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث تبث جميع المباريات بشكل مجاني وبجودة عالية، وإذا كنت من عشاق كرة القدم، فلا تفوت فرصة متابعة جميع المباريات عبر قناة الجزائرية الرياضية.