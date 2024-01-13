الآن شفرة تشغيل تردد قناة الجزائرية الرياضية علي التلفزيون 2024 شجع مصر مجانا

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية في عام 2024 يعتبر واحدًا من الترددات المطلوبة بشكل كبير حالياً، حيث يأتي هذا الاهتمام نتيجة لبدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ستقوم القناة بنقل البطولة كاملة، بدءًا من مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو حتي المباراة النهائية، وسنتعرف معًا علي إرشادات حول كيفية ضبط واستقبال تلك القناة لضمان متابعة الأحداث الرياضية بسهولة.

تنزيل تردد القناة الرياضية الجزائرية الأرضية

يمكنك متابعة جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة من خلال القناة الجزائرية الرياضية الأرضية 2024 التي تأسست عام 1956 وتحولت إلى البث عبر الأقمار الصناعية في عام 2011، والقناة تعتبر جزءًا من تلفزيون الجزائر، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك تغطية مباريات كرة القدم والألعاب الأولمبية والبطولات الأفريقية، الآن نقدم لك تردد القناة الرياضية الجزائرية 2024 ورمزها حتى تتمكن من استقبالها على الريسيفر في غضون ثوان، والاستمتاع بمتابعة المباريات بجودة عالية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11680.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

شفرة تشغيل قناة الجزائرية الرياضية علي التلفزيون

يوجد تردد قناة الجزائرية الرياضية باسم ( Programme NationalHD ) عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي ( 1100001100000000 ).

تثبيت تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية