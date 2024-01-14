مجانًا.. ثبت الان القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2024 بجودة عالية 

تردد القنوات الناقلة لمباراة كأس الأمم الإفريقية، 2024 والتى من انطلقت من ساعات قليلة، و هذا الحدث يُعتبر الأكبر في القارة السمراء، وفي هذا السياق، يستعد منتخب مصر بشكل خاص لخوض أول مباراة له في البطولة، حيث سيلتقي منتخب موزمبيق اليوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي، وتعتبر هذه المباراة فرصة للفراعنة للمضي قدمًا نحو الفوز باللقب واستعادة ثقة ودعم جماهير الكرة المصرية بعد خسارتهم في النسخة السابقة من البطولة أمام منتخب السنغال، بركلات الترجيع، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية مشاهدة المباراة بجودة عالية.

مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023:

بالنسبة للقنوات المجانية الناقلة لمباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، فإن الحقوق البث تتغير من بلد إلى آخر ومن بطولة إلى أخرى،و ينصح بمتابعة القنوات المحلية والوطنية للتأكد من القنوات التي ستنقل مباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، يمكنك الاطلاع على الجدول التلفزيوني المحدث قبل بدء البطولة لمعرفة القنوات التي ستنقل المباريات بشكل مجاني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2024

هناك عدد من القنوات المفتوحة التي ستنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023 مجانًا. إليكم بعض الترددات لهذه القنوات:

1. القناة الجزائرية الأولى:

– القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 11680.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2. قناة فوكس سبورت:

– القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 12284.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

3. قناة Canal 11 HD:

– القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.

– التردد: 12437 -H -27500.

من المهم أن نلاحظ أنه قد يكون هناك مزيد من القنوات المفتوحة التي ستنقل المباريات أيضًا. يُنصح بالاطلاع على الجدول التلفزيوني المحدث ومصادر البث المحلية للتحقق من الترددات والقنوات الصحيحة قبل بدء البطولة.