يصل إلى 25 مليون.. قرض من مصرف الرافدين+ الفئات المشمولة بمنح القروض

قرض من مصرف الرافدين من أكثر الموضوعات التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الساعات الأخيرة في العراق، حيث أن مصرف الرافدين في العراق أعلن عن تواجد تفاصيل جديدة متعلقة بطبيعة القروض والتي قد تصل إلى 150 مليون دينار وهذا كحد أقصى، فهذه القروض العقارية توفر لكل المواطنين أغراض الترميم وتأهيل السكن، بالإضافة إلى أن يمكنك شراء قطعة أرض، ونسبة الفائدة تكون 6٪ وذلك بالقسط المتناقص.

قرض من مصرف الرافدين

قرض من مصرف الرافدين، ازداد التساؤلات عن بشكل كبير من قبل المواطنين عن قرض من مصرف الرافدين، فقام بنك الرافدين بالإعلان عن تواجد قروض تصل حتى 150 مليون دينار متوفر لكل المتقاعدين والموظفين، يمكن أن يحصلوا عليه للبناء أو ترميم السكن أو شراء سكن خاص به أو شراء قطعة أرض، وأعلن بنك الرافدين عن مدة سداد القرض 150 مليون دينار حيث أن يمكنك سداده على مدة تصل ل10 سنوات والفائدة تكون حوالي 4٪.

الفئات المشمولة بمنح القروض

الفئات المشمولة للحصول على القروض وهذه الفئات تتلخص في النقاط التالية: