هتستقبلها في 10 ثواني... تردد قناة الجزائر الارضية الناقلة لكأس أمم افريقيا وكمان طريقة فك التشفير

بعد بداية بطولة كاس أمم افريقيا التي تحظي بجماهيرية كبيرة جدا، وتعتبر البطولة الأقوى التي ينتظرها جَمهور القارة السمراء الجَمهور العاشق لجمال ودلال كرة القدم، يبحث عدد كبير جدا من عشاق الساحرة المستديرة عن قنوات تنقل مباريات البطولة وفي هذا الموضوع نوضح لكم تردد قناة الجزائر الارضية الناقلة لكأس أمم افريقيا علي النحو التالي:

ما هو تردد قناة الجزائر الارضية الناقلة لكأس أمم افريقيا 2023

اشتهرت قناة الجزائر الأرضية بنقل بعض المباريات في بطولة كأس أمم افريقيا حيث أتاحت في النسخة السابقة من البطولة بث بعض المباريات الهامة وينتظر عشاق كرة القدم أن تبث مباريات البطولة في النسخة الحالية، تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات موضح بالجدول التالي.

تــــــــــردد قناة الجزائر الأرضية HD 11680 مـــــــــعدل الترميز 27500 الاستقطـــــــــــاب أفقي معدل تصحيح الخطأ 3/4

خطوات استقبال تردد قناة الجزائر الارضية الجديد 2024

يجب التنبيه انه بعد عملية التنزيل واستقبال تردد قناة الجزائر الارضية ستجد القناة ما ذالت مشفرة وطريقة فك التشفير تكون بطريقة بسيطة وكود واضح للجميع وهو (1100001100000000) علما بأن كود التشفير الموضح قد يختلف من جهاز استقبال “رسيفر” إلى أخر.

بعد تشغيل التلفاز وجهاز الاستقبال افتح القائمة الرئيسية. اضغط علي كلمة الإعدادات. ضبط القنوات. ضبط يدوي او بحث يدوي. ادخل البيانات السابقة في الجدول. اضغط “بحث”. بعد إتمام عملية البحث اضغط علي حفظ التغيرات.

جدير بالذكر أن قناة الجزائر الارضية تبث محتواه الحصري علي أقمار صناعية أخرى مثل القمر الصناعي هوتبيرد والقمر الصناعي استرا.