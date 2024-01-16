كام شهر وتستلم الشقة؟.. موعد طرح الشقق الجديد+ شروط الحصول وحدات من شقق الإسكان الاجتماعي 18

يتطلع مجموعة كبيرة من الأشخاص بفارغ الصبر إلى معرفة كل التفاصيل الخاصة عن موعد طرح الشقق الجديد، حيث يتابع بعض المواطنين بانتظار كل التفاصيل الخاصة بالإعلان التكميلي عن الوحدات السكنية واسعارها المتوقعة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل الاخبار الخاصة عن طرح هذه الشقق بالإضافة إلى الشروط المطلوبة منك للحصول عليها فتابعونا.

موعد طرح الشقق الجديد

موعد طرح الشقق الجديد، قام صندوق الإسكان بتأكيد موعد طرح الشقق الجديد المعروف بإعلان رقم 18 سيتم إعلانه في الربع الأول من عام 2024.

اشتراطات وبنود في كراسة شروط الإعلان التكميلي

إذا كنت ترغب في الحصول على وحدة سكنية جديدة يمكنك أن تعرف الشروط التالية:

يجب أن تمتلك نظام التمويل العقاري بقائدة ثابتة تكون قيمتها 7.5% على مدار مدة التمويل التي تكون 20 سنة.

تم تحديد كل الأسعار الخاصة بوحدات السكنية التي تبدأ من 500 ألف جنية حتى 580 ألف جنيه.

قامت الوزارة بتعطيل حدود الدخل التي تسمح به كل شهر لكي تتمكن من الحصول على وحدة سكنية التي تصبح بقيمة 5000 آلاف جنيه للرجل الأعزب أما بالنسبة للرجل المتزوج يكون دخله 6000 ألف جنيه.

مقدم الشراء تم ارتفاع بنسبة تصل إلى 20% ويمكنك أن تقوم بتقسيطه على مدار 3 سنوات خلال فترة الإنشاء.

القسط الدخل تم رفعه بنسبة 50% كحد أقصى.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

إذا كنت ترغب في تقديم على شقق الإسكان الاجتماعي يمكنك أن تتابع تلك الشروط التالية: