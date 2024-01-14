مجانا… ثبت الان ترددات القنوات الناقلة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024 اليوم

كأس الأمم الأفريقية 2024، ويستعد منتخب مصر لانطلاقته في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، تثير التساؤلات حول أداء الفراعنة في لقاءهم الأول أمام منتخب موزمبيق،وو هل سيكونون قويين ويحققون نتيجة إيجابية، أم سيواجهون فشلًا كبيرًا في مشوارهم كحاملي اللقب القياسي في القارة السمراء ، وذلك بعد العديد من السنوات التي عانى فيها المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية وفشله في تحقيق اللقب، بما في ذلك النسخة الماضية حين خسر أمام منتخب السنغال، يجب على الفريق العودة بقوة والسعي لاستعادة الألقاب. يهدف ذلك إلى تجديد الوعي والحماس في الشارع المصري تجاه الكرة القدم.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر

نعرض لكم قائمة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر وموزمبيق اليوم، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة:

– القناة الجزائرية الأولى: التردد 11680 على النايل سات.

– قناة فوكس سبورت: التردد 12284 على النايل سات.

– قناة Canal 11 HD: التردد 12437 -H -27500 على هيسباسات 30 غرب.

خطوات ضبط الإشارة على الأقمار الصناعية

للحصول على ترددات القنوات المفتوحة التي تبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

2. البحث عن زر “البحث” والضغط عليه.

3. تحديد نوع القنوات التي ترغب في البحث عنها، وفي هذه الحالة يجب اختيار “القنوات المجانية” أو “القنوات الفضائية المفتوحة”.

4. أدخل ترددات القنوات التي ترغب في ضبطها. يمكن الحصول على ترددات القنوات المفتوحة عن طريق البحث على الإنترنت أو من مواقع خاصة بالبث الفضائي.

5. بعد إدخال الترددات، اضغط على زر “البدء” أو “التشغيل” لبدء عملية البحث وضبط الترددات.

ومن خلال صحن الاستقبال وجهاز الاستقبال المتوافق مع هذه القنوات تتلقي الإشارة الفضائية،و تبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024.

موعد مباراة مصر

ستقام مباراة بين المنتخب المصرى ومنتخب موزمبيق اليوم الأحد 14 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،و ستُقام المباراة على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان.