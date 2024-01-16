200 الف دينار عراقي.. منحة المدارس في العراق+ شروط الحصول على منحة طلاب المدارس بالعراق 2024

طريقة الاستعلام عن منحة المدارس في العراق 2024 التي تدعمها وزارة الشئون الاجتماعية بشكل دائم لجميع طلاب المدارس من الأسر محدودة الدخل والفقيرة في دولة العراق، وذلك عن طريق دعم المنح لجميع الطلاب في المدارس، لذلك يعد برنامج الدعم من البرامج المهمة التي تقدمها الوزارة لجميع الطلاب من أجل مساعدتهم في توفير كل احتياجاتهم الخاصة في ظل ارتفاع مستوى المعيشة الذي يعاني منها المجتمع، لذا يوجد الكثير من الطلاب يبحثون عن رابط الاستعلام عن المنحة بشكل إلكتروني.

منحة المدارس في العراق

منحة المدارس في العراق، يمكنك أن تستعلم عن منحة المدارس في العراق بشكل مباشر عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية:

في البوابة يمكنك أن تذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بطريقة مباشرة.

اضغط على أيقونة المنح ثم بعد ذلك اختار منها أيقونة منحة طلاب المدارس.

اكتب رقم الامتحاني في الخانة المخصصة لها ثم بعد ذلك انقر على أيقونة البحث.

انتظر دقيقة ليتم ظهور نتائج الاستعلام أمامك والتي توضح كل المعلومات التي ترغب في معرفتها.

شروط الحصول على منحة طلاب المدارس بالعراق 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العراق بالإعلان عن مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للحصول على منحة الطلاب ومن أبرز هذه الشروط كما يلي: