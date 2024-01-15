ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا + حمـل تردد قناة الجزائرية الارضية

ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم عن القنوات المجانية التي ستقوم بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وتستمر البطولة حتى 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا، منها منتخبات عربية مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، من خلال هذا التقرير يمكنك ضبط القنوات الرياضية التي ستبث المباريات فتابعوا معنا.

ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى

أعلنت مجموعة قنوات الجزائرية عن حصولها على حق نقل جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2024، وبخاصة عبر قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، يمكن للمشاهدين الوصول إليها عبر القمر الصناعي النايل سات، ويتوفر التردد كالتالي:

التردد: 11680. معدل ترميز: 27500. استقطاب: أفقي. معدل تصحيح الخطأ: ¾. الجودة: عالية الدقة HD.

تردد قناة المغربية الرياضية

نقدم لكم تردد قناة المغربية الرياضية 1، حيث يمكن استقبالها عبر مجموعة من الأقمار الصناعية، إليكم ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا على نايل سات:

التردد: 12207. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3. الجودة: SD.

كما يتوفر تردد آخر للقناة على نايل سات:

التردد: 11476. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3. الجودة: HD.

تردد قناة فوكس سبورت

ستكون هناك مجموعة واسعة من القنوات المختلفة التي ستنقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، يتضمن ذلك قناة فوكس سبورت التي ستقدم بثًا مجانيًا للمباريات، لمتابعة البث يمكن ضبط الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات. التردد: 12284. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد

يمكنك استقبال قناة تيلى تشاد لعام 2024 عبر ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

تردد القناة: 12015. مع الاستقطاب: الأفقي. معدل الترميز: 27500 لضمان استقبال إشارة عالية الجودة.

تثبيت تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية

لفتح القنوات المجانية التي تبث بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 على الرسيفر، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر الإعدادات “Menu”. اختر “التركيب” أو “Installation”. حدد “التثبيت اليدوي” أو “Manual Installation”. أضف اسم القمر الصناعي والمعلومات المطلوبة مثل تردد القناة، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز. انقر على “OK”. بعد البحث اختر “Save” للحفاظ على الإعدادات.

بهذه الطريقة يمكنك استقبال القنوات المجانية التي تبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 على الرسيفر الخاص بك.