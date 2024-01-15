الأرصاد تكشف موعد نهاية الطقس السيئ+ متى تنتهي حالة الصقيع الحالية

موعد نهاية الطقس السيئ حيث أن البلاد في الأوقات الأخيرة تمر بحالة من الأمطار والشعور بالرياح الشديدة والبرودة، كما أنه يوجد شبورة كثيفة في كل صباح، والعديد من المحافظات والمدن شهدت تقلبات جوية شديدة منذ يوم الجمعة الماضي، وقامت الدكتورة منار غانم وهي عضو في المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن موعد انتهاء الطقس السيىء.

موعد نهاية الطقس السيئ

موعد نهاية الطقس السيئ، قامت الدكتورة منار غانم بالإعلان بأن هذه الأجواء الحالية السيئة التي يحدث بالبلاد، بسبب تعرض البلاد إلى امتداد جوي منخفض بطبقات العليا للجو، وذلك ما يسبب نزول الأمطار في أغلب أنحاء الجمهورية، وأعلنت بأن أكثر المناطق التي تتعرض لطقس السيء هي السواحل الشمالية، وسرعة الرياح قد تصل إلى 50 كم بالساعة، وكان هذا مثيرا إلى الأتربة والرمال وبالأخص في الأماكن المكشوفة، ونوهت بأن التقلبات الجوية ستكون مستمرة حتى الغد ولكن بأقل حدة من اليوم.

الطقس السيئ متى سينتهي

الدكتورة منار غانم وهي تعمل بهيئة الأرصاد أشارت بأن الأمطار ستكون خفيفة متوسطة في السواحل الغربية والشمالية يوم الغد، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة ستزداد بمعدل درجتين مئوية، وينصح بعدم الانخداع عندما يكون الجو هادئ والقيام بتخفيف الملابس، لأن الجو متقلب وذلك يسبب الإصابة بنزلات البرد ويجعل مناعة الجسم ضعيف، وتم الإعلان بأن التقلبات الجوية هذه ستكون موجودة حتى يوم الثلاثاء ولكن سيكون الجو أقل حدة عن طقس اليوم.