” يا رب اسمك يطلع منهم” أسماء تكافل وكرامة الجديدة+ الموانع التي تمنعك من الحصول على المعاش

أسماء تكافل وكرامة الجديدة من الموضوعات التي ازداد عنها البحث بالآونة الأخيرة من قبل المواطنين في مصر، حيث أن كل المواطنين يريدون الاستعلام عن الأسماء الجدد الذين قاموا بالتقديم للاستفادة من تكافل وكرامة، وهذا البرنامج مخصص فقط للأسر المحتاجة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام، فتابعوا معنا لمعرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد.

أسماء تكافل وكرامة الجديدة

أسماء تكافل وكرامة الجديدة، الآن يمكنك أن تستعلم عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات عبر البوابة الرسمية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى والرابط المحدد لها وهي كالآتي:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى.

عليك إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم وذلك حتى يتم استخراج فيزا خاصة بتكافل وكرامة.

قم بالنقر على استعلام حتى يظهر لك كل البيانات المختصة بالمتقدم وكل التفاصيل الأخرى.

سيظهر لك الوحدة الاجتماعية والاسم الرباعي والرقم القومي والمحافظة وحالة الفيزا.

الموانع التي تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة

يمكن أن يوجد أشخاص من الفئات التي تم ذكرهم لا يحصلوا على المعاش، ولذلك لأن يوجد بعض الموانع وهذه الموانع كالآتي: