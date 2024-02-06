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” يا رب اسمك يطلع منهم” أسماء تكافل وكرامة الجديدة+ الموانع التي تمنعك من الحصول على المعاش
أسماء تكافل وكرامة الجديدة من الموضوعات التي ازداد عنها البحث بالآونة الأخيرة من قبل المواطنين في مصر، حيث أن كل المواطنين يريدون الاستعلام عن الأسماء الجدد الذين قاموا بالتقديم للاستفادة من تكافل وكرامة، وهذا البرنامج مخصص فقط للأسر المحتاجة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام، فتابعوا معنا لمعرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد.
أسماء تكافل وكرامة الجديدة
أسماء تكافل وكرامة الجديدة، الآن يمكنك أن تستعلم عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات عبر البوابة الرسمية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى والرابط المحدد لها وهي كالآتي:
- أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى.
- عليك إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم وذلك حتى يتم استخراج فيزا خاصة بتكافل وكرامة.
- قم بالنقر على استعلام حتى يظهر لك كل البيانات المختصة بالمتقدم وكل التفاصيل الأخرى.
- سيظهر لك الوحدة الاجتماعية والاسم الرباعي والرقم القومي والمحافظة وحالة الفيزا.
الموانع التي تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة
يمكن أن يوجد أشخاص من الفئات التي تم ذكرهم لا يحصلوا على المعاش، ولذلك لأن يوجد بعض الموانع وهذه الموانع كالآتي:
- إذا امتلك الشخص نص فدان أو أكثر من ذلك، أو إيجار لأرض زراعية تكون فدان أو أكثر أو أن المتقدم يمتلك رؤوس مواشي.
- أن يكون لدى المتقدم عقار أو أكثر من ذلك بخلاف السكن أو أيضا محل تجاري أو أكثر من ذلك إذا كان مسجل أو ليس مسجل.
- إذا كان المتقدم يعمل بأجر منتظم بالقطاع الحكومي أو الخاص أو العام حتى إذا كان اشتراك تأميني أو كان بدون تأمين والدخل الشهري يكون يساوي 1600 جنية لكل أسرة تتكون من 4 أفراد.
- لو كان يمتلك أو يشترك في مشروعات خاصة إذا كانت مسجلة أو ليست مسجلة وذكر قيمة المشروع.