أخبار مصر
“هتقبض بواكي وألوفات“ وظائف مصلحة الضرائب المصرية في مختلف التخصصات 2024// الشروط والأوراق المطلوبة.. ألحق قدم بسرعة
وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024
وظائف مصلحة الضرائب المصرية أكثر الاشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل مصر وخاصة من الشباب الذي العاطلين عن العمل ويبحثون عن وظائف وجاء ذلك بعد اعلان مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي لها عن توافر وظائف شاغرة لمن يرغب في التقدم، كما حددت بعض الشروط والأوراق المطلوبة التي لابد من توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تلك الوظائف المتعددة.
الوظائف الشاغرة في مصلحة الضرائب المصرية 2024
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن بعض الوظائف الشاغرة لديها والتي تتمثل فيما يلي:
- مأمور ضرائب فحص.
- كاتب.
- مأمور ضرائب حجز.
- خدمات معاونة
شروط التقديم على وظائف مصلحة الضرائب 2024
حددت مصلحة الضرائب المصرية بعض الشروط التي لابد من تواجدها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على وظائف داخل مصلحة الضرائب وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:
- من أهم الشروط يجب أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة يعمل في الجهات والمصالح الحكومية.
- كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم لاشغال وظيفة مأمور ضرائب عن 38 عام.
- كذلك لا يمكن أن يزيد عمر المتقدم لإشغال وظيفة خدمات معاونة عن 45 عام، ولابد أن يكون من شاغلي المستوى الوظيفي الرابعة.
- كما يجب أن لا يتخطى عمر المتقدم لوظيفه كاتب عن 38 عام.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الضرائب
حددت مصلحة الضرائب بعض الاوراق والمستندات التي لابد من توافرها لدى الاشخاص الذين يرغبون في اشغال وظائف لدى المصلحة وتلك الأوراق تتمثل فيما يلي:
- لابد وأن يكون المتقدم على تلك الوظيفة حامل للجنسية المصرية.
- تقديم أوراق موافقة جهة العمل التي يعمل بها على الندب للعمل بمصلحة الضرائب المصرية.
- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة عمله.
- الكفاءة الوظيفية آخر سنتين والتي لابد أن تكون امتياز.
- صورة المؤهل الدراسي.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- رقم الهاتف.