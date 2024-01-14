“هتقبض بواكي وألوفات“ وظائف مصلحة الضرائب المصرية في مختلف التخصصات 2024// الشروط والأوراق المطلوبة.. ألحق قدم بسرعة

وظائف مصلحة الضرائب المصرية أكثر الاشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل مصر وخاصة من الشباب الذي العاطلين عن العمل ويبحثون عن وظائف وجاء ذلك بعد اعلان مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي لها عن توافر وظائف شاغرة لمن يرغب في التقدم، كما حددت بعض الشروط والأوراق المطلوبة التي لابد من توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تلك الوظائف المتعددة.

الوظائف الشاغرة في مصلحة الضرائب المصرية 2024

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن بعض الوظائف الشاغرة لديها والتي تتمثل فيما يلي:

مأمور ضرائب فحص.

كاتب.

مأمور ضرائب حجز.

خدمات معاونة

شروط التقديم على وظائف مصلحة الضرائب 2024

حددت مصلحة الضرائب المصرية بعض الشروط التي لابد من تواجدها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على وظائف داخل مصلحة الضرائب وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

من أهم الشروط يجب أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة يعمل في الجهات والمصالح الحكومية.

كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم لاشغال وظيفة مأمور ضرائب عن 38 عام.

كذلك لا يمكن أن يزيد عمر المتقدم لإشغال وظيفة خدمات معاونة عن 45 عام، ولابد أن يكون من شاغلي المستوى الوظيفي الرابعة.

كما يجب أن لا يتخطى عمر المتقدم لوظيفه كاتب عن 38 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الضرائب

حددت مصلحة الضرائب بعض الاوراق والمستندات التي لابد من توافرها لدى الاشخاص الذين يرغبون في اشغال وظائف لدى المصلحة وتلك الأوراق تتمثل فيما يلي: