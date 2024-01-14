بجودة HD..القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات مجانا لمتابعة مباراة مصر ضد موزمبيق “اليوم”

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات مجانا، وتقام اليوم مباراة مصر وموزمبيق في دور المجموعات من المجموعة الثانية وسوف تنقل المبراة على عدة قنوات منها المفتوحة او مشفرة، و هي اكثر الموضوعات بحثا الآن من قبل جماهير لكرة في مصر الآن عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب اليوم وهو ما سوف نوفره إليكم من خلال هذا المقال .

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات مجانا

يبدأ المنتخب المصري اليوم أولى مواجهات في بطولة كاس أمم أفريقيا في النسخة 34 ، والتي يواجه بها منتخب موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساءا بتوقيت مكة والتاسعة بتوقيتي الامارات وهى البطولة التي تطمح الجماهير المصرية في منتخبها للحصول على النجمة الثامنة له وخاصة، وان المنتخب يمتلك الآن جميع المقومات التي تؤهله إلي ذلك .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

تمتلك شبكة قنوات بى ان سبورت حقوق العرض بطولة كاس أمم أفريقيا، بالإضافة إلي عدة قنوات أخرى منها قناة المغربية الرياضية وقناة الجزائرية ومجموعة قنوات اوروبية وسوف نستعرض إليك ترددها الصحيح:

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

قناة beIN SPORTS MAX 2.

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: v.

التشفير: BISS

قناة beIN SPORTS MAX 3

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

التشفير: BISS.

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد