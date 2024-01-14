El Clásico السوبر الاسبانى 2024: القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم ، في مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني والتي هي على رغم من انطلاق اكبر بطولتين أسيوية وافريقية الآن بين المنتخبات، إلي إن المباراة تستحوذ على اهتمام الجماهير لعربية بشكل كبير وارتفع البحث حول الاستعلام عن القنوات التي سوف تتنقل المباراة بين قطبيي الكرة الأسباني،وهو ما نقدمه إلي متابعينا عبر موقعنا البديل الإخباري من خلال هذا المقال مع تشكيل الفريق المتوقع.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

تقام اليوم مباراة كاس السوبر الأسباني 2024 بين ريال مدريد وبرشلونة ف تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقي القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت دبى ، والثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر واليك التشكيل المتوقع للفريقين اليوم

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

حراسة المرمى: إيياكي بينيا

خط الدفاع: كوندي – أراوخو – كريستينسن – بالدي

خط الوسط: دي يونغ – بيدري – غوندوغان

خط الهجوم: فيليكس – يامال – ليفاندوفسكي

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد :

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ناتشو – روديغر – ميندي – كاربخال

خط الوسط: فالفيردي – تشاوميني – مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس – بيلينغهام – رودريغو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

اضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم والتي سوف تذاع فقط على شبكة قنوات الرياضية السعودية فقط في الشرق الأوسط وهى قناة مشفرة إلي المتابعين خارج المملكة العربية السعودية وتنقل المباراة عبر وعدة قنوات أوروبية اخرى، إليك تردد قناة SSC على النايل سات: