“شوفها فى البيت”..موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة عبر تردد 10 قنوات مفتوحة

موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة ، وينطلق المنتخب المصري اليوم الاثنين الموافق 14 يناير 2024 أول مباريات له في دور ال16 من بطولة كاس أمم أفريقيا المقامة في ساجل العاج لذى ينافس على اللقب هذا العام بقوة وخاصة مع اكتمال الفريق بشكل كبير من لاعبين محترفين واللاعبين المحلين في كامل فورتهم الرياضية حاليا ، ولهذا تأمل الجماهير المصرية في أن يحقق المنتخب للقب الثامن ، واليك تفاصيل مباراة اليوم وموعد القنوات مفتوحة نقدم إليك ترددها.

موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وموزمبيق اليوم الاثنين الموافق 14يناير 2024 وتذاع في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وسوف نقل أحداث المباراة عبر قنوات بى ان سبوت ماكس المشفرة ، نقدم إليك التشكيل المتوقع لمباراة اليوم من المنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، أحمد مصطفى “زيزو”

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر موزمبيق اليوم

نستعرض عبر هذا المقال موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة، إليكم جميع تترددها سواء المشفرة أو المفتوحة على الاقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

قناة beIN SPORTS MAX 2.

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: v.

التشفير: BISS

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر أسترا سات 19.

ترددها: 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: v.

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.

التردد: 12437 -H -27500.

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15.

التردد: 12609-H-7550.

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق.

التردد: 12418-H-30000.

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق.

التردد: 11179-H-27500.

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق.

التردد: 12356 – أفقي – 7100.

قناة SPORT TV 1 HD