بالخطوات طريقة: ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباريات أمم أفريقيا مجانا

ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وهى القناة المفتوحة التي سوف تنقل مباريات كاس أمم أفريقيا مجانا، من خلالها ومن المباريات التي سوف تذيعها القناة اليوم مباراة مصر وموزمبيقـ والتي تنقل فاعليتها في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر، وسوف تذاع على شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس المشفرة وعلى تردد قناة الجزائر الأرضية على الناي سات، وهو ما نوفر إليكم احداثياتها وطريقة ضبطها الصحيحة.

ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

بدات بطولة كاس أمم أفريقيا المقامة في ساحل العاج حاليا ويشاركها بها المنتخبات العربية الافريقية الكبرى منها المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي ومنتخب مورتنانيا ، وتبدأ اليوم أول مشاركات للمنتخب عربي في بطولة و المرشح الأقوى للحصول على اللقب وهو المنتخب المصري ضد منتخب موزمبيق، والتي تنقل أحداث المباراة على تردد قناة الجزائرية الأرضية بشكل مجانا للمباراة وباقي مباريات البطولة عبر ترددها التالي:

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

يجد الكثير من متابعين صعوبة في كفيفة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على أجهزة الاستقبال الخاصة بها وهى القناة التي سوف تنقل مباراة مصر وموزمبيق اليوم عبر احداثيات، واليك طريقة ضب تردد قناة الجزائرية الأرضية: