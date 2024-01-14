استقبلها بسرعها تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد 2024 على النايل سات بجودة hd لإذاعة مباراة المنتخب اليوم

أصبح الكثير من المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة على وشك الإستعداد لإذاعة مباراة مصر وموزمبيق التي تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر يناير 2024، فضلاً عن أن هذه القناة تعتبر من أهم القنوات الرياضية التي يتنوع برامجها المختلفة، وتقوم على تغطية شاملة لجميع المجالات الرياضية المختلفة، حتى أن قناة الفجر الجزائرية قامت بتحديث الترددات الخاصة بها لكي يسهل القيام بإستقبالها بكل سهولة.

استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكن القيام بإستقبال التردد الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11680.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون 6 على 5.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

تردد قناة الجزائرية 2024 باللغة الفارسية

وأتاحت قنوات الجزائرية الرياضية، إمكانية مشاهدة المحتوى المقدم باللغة الفرنسية، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11680.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

تردد قناة الجزائرية الرابعة

وعلى هذا الأساس فإنه يمكن القيام بإستقبال تردد قناة الجزائرية الرابعة، وفقًا لما يلي:-