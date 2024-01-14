بتوجيهات رئاسية جديدة وتعويضا عن موجهه التضخم في كل القطاعات :زيادة جديدة في الرواتب والمعاشات(افرحوا يا موظفين)

عبر برنامجه التلفزيوني حقائق واسرار المذاع على شاشة قناة صدى البلد، كشف الإعلامي مصطفى بكري عن حزمة جديدة من قرارات وتوجيهات الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، والتي يأتي من أهمها زيادة الرواتب والمعاشات.

توجيهات رئاسية جديدة لزيادة الرواتب والمعاشات

أكد الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج حقائق واسرار المذاع عبر قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب للمواطنين وكذلك زيادة المعاشات التقاعدية والمنح لجميع الفئات المعنية، كما شمل التوجيه الرئيسي أيضا معاش تكافل وكرامة.

زيادة مرتبات الموظفين

وأوضح بكري، أن زيادة مرتبات الموظفين تأتي كتعويض لهم عن غلاء الأسعار،مشيرا إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر بالفعل بيانا أكد من خلاله على توجه الدولة المصرية لتطبيق برنامج الحمايه الاجتماعيه وزيادة الرواتب والمعاشات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

قائمة التوجيهات الرئيسية

أما عن التوجيهات الرئيسية الجديدة فقد اشتملت على ما يلي:

تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.

متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.

خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.

الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.

تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة.

موعد تطبيق زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن موعد تطبيق التوجيهات الرئيسية الجديدة والتي من ضمنها زيادة الرواتب والمعاشات سيكون بحلول شهر ابريل 2024.