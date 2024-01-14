القنوات الناقلة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024.. اعرف القنوات ونزلها على الجهاز

القنوات الناقلة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 14 من يناير تتولى عمليات البحث عن مباراة المنتخب المصري وفريق موزمبيق والتي تعتبر المباراة الأولى للفريقين في تلك البطولة، تم انطلاق افتتاحية كأس الأمم الأفريقية مساء الأمس السبت 13 من يناير 2024 بين كلا الفريقين ساحل العاج وغينيا بيساو.

حيث استطاع فريق ساحل العاج أن يحقق الفوز على نظيره بنتيجة 2-0 وهذا ما يزيد من قوة التحديات القادمة، حيث يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره موزمبيق لكي يقدم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز للاستمرار في المشاركة، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي من المقال كافة القنوات الناقلة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024 تابعوا معنا.

القنوات الناقلة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024

هناك نحو تسعة قنوات رياضية أعلنت عن نقل البث الحي المباشر لكلا الفريقين مصر وموزمبيق في المباراة الافتتاحية الأولى بالنسبة للفريقين، كما أن فوز فريق ساحل العاجل في الافتتاحية يمنح الفريقين قوة و اصرار على التحدي واستحواذ الأهداف، ومن أهم القنوات التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية

قناة المغرب الرياضية على نايل سات.

قناة الجزائر الأولى على نايل سات.

قناة تيلي تشاد.

قناة فوكس سبورت.

قناة StarTimes.

قناة الرياضية المغربية الأولى.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

اليوم الأحد الموافق 14-1-2024 سوف يلتقي فريق المنتخب المصري في أول مواجهة له في كأس الأمم الأفريقي أمام فريق موزمبيق، على أن تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب فيليكس أوفوي بوانيي، وسوف يتم اذاعة البث الحي المباشر انطلاق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل المنتخب المصري المتوقعة اليوم

المتوقع أن يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره موزمبيق بتشكيلة قوية وهي: