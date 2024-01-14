لكل الريسيفرات| اعرف كيفية فك شيفرة القناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباريات كأس امم أفريقيا 2023

تردد قناة الجزيرة الأرضية وخطوات فك الشفرة…مع انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2023أمس، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث بتساؤلات الملايين من محبي الساحرة المستديرة حول تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقيه ٢٠٢٣، حيث حصل عدد من القنوات علي حق بث مباريات كان ٢٠٢٣، ومن أهمها قناة الجزيرة الأرضية،قناة المغربية الأرضية.

وعبر البديل الاخباري سنسلط الضوء على احدث تردد قناة الجزيرة الأرضية وخطوات فك الشفرة لمتابعة أحداث مباراة مصر وموزمبيق اليوم بجودة عالية HD.

بطولة كأس الامم الافريقية كان 2023

بطولة كأس الأمم الإفريقية، المعروفة أيضًا باسم “كان 2023″، هي النسخة الرابعة والثلاثين من هذه البطولة الرياضية المرموقة لكرة القدم في قارة إفريقيا، تجرى هذه البطولة لمنتخبات الرجال وتعد الأحداث الرياضية الأبرز والأكثر ترقبًا في القارة السمراء.

تم انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023 في ساحل العاج يوم السبت، 13 يناير. وستستمر البطولة حتى 11 فبراير، حيث ستقام جميع المباريات في ستة مدن مضيفة في البلاد.

النسخة الـ 34 من البطولة تتضمن مشاركة 24 منتخبًا من منطقة الاتحاد الأفريقي، ومن بين هذه الفرق، يبرز منتخب ساحل العاج الذي أكد أداء قويًا وإصرارًا على التنافس على لقب البطولة على ملاعبه.

تردد قناة الجزيرة الأرضية

من خلال البيانات والرموز التي سنوضحها لكم عبر الجدول التالي،سيكون بإمكانكم استقبال تردد قناة الجزيرة الأرضية ومتابعة مباريات كان 2023.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ الجودة النايل سات 11680 27500 أفقي 3/4 HD

كيفية فك شفرة قناة الجزائرية المفتوحة على جميع الأجهزة

قبل البدء في فك شفرة قناة الجزائرية، يجب عليك استقبال تردد قناة الجزيرة الأرضية كما هو وضح أعلاه في الجدول.

بعد ذلك، اذهب إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك، اختر خيار “البحث عن قنوات” أو أي خيار مشابه على جهاز الاستقبال، ثم أدخل التردد المحدد لقناة الجزائرية الأرضية في خانة التردد.

بعد إدخال التردد، سيتطلب منك إدخال شفرة القناة وهى: 1100000000000000