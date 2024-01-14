بضغطة وحدة | فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية على جميع أنواع الأجهزة Programme National HD Algerie

تم الكشف عن طريقة سهلة وبسيطة لفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية على جميع الأجهزة، تم الإعلان أمس عن نقل عدد من المباريات المشفرة على قنوات بين سبورت القطرية، مما زاد من اهتمام الجماهير في معرفة كيفية فتح شفرة القناة الجزائرية.

خطوات فك قناة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية ورقم الشفرة نوفرها لكم عبر البديل الاخباري،تابعونا.

قناة قناة الجزائرية الأرضية

تتميز قناة الجزائرية الأرضية بالعديد من المزايا التي جعلتها محبوبة ومطلوبة بين الجمهور، تسعى القناة دائمًا إلى إرضاء ذوق الجمهور العام، مع مراعاة القيم والتقاليد الشرقية، واحدة من أبرز مزاياها هي بثها لمضمون متميز يعتمد على اللغة العربية، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين الناطقين بهذه اللغة.

بث مباشر قناة الجزائرية الأرضية يمكنكم متابعينا الكرام متابعة ومشاهدة 17 مباراة من مباريات كأس الأمم الأفريقية مجاناً، حيث حصلت Programme National HD Algerie على حق عرض وبث كافة مباريات المنتحب المصري والمنتخب الجزائري بالإضافة إلى عدد من مباريات المنتخبات المشاركة في بطولة كان 2023.

فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

تتطلب إدخال الشفرة الخاصة بالقناة الجزائرية الأرضية فتحها على النايل سات، تُعرف القناة باسم “Programme National HD Algerie” وهي متواجدة على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، واليكم البيانات والإشارات الكاملة لاستقبال تردد قناة الجزيرة الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز:27500

استقطاب: أفقي

وعقب استقبال التردد يجب إدخال الشفرة التالية: 1100001100000000.

تعد فك شفرة القناة الجزائرية هامة خاصة مع اقتراب موعد كأس الأمم الأفريقية 2024، بفضل هذه الطريقة السهلة والبسيطة، يمكن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة المباريات الهامة دون مشاكل.