نزلها pdf كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

تعد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من أهم المواضيع التي يبحث عنها العديد من الأشخاص والمتقدمين للحصول على المنحة المالية المقدمة لجميع العراقيين، حتى أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي والحصول على حياة كريمة ملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة، فضلاً عن أن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليحصل عليها جميع المتقدمين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على استخراج كشوفات المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، كما على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم الذهاب إلى خدمة “الإستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

ليتم عندها إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور مباشرة.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

ليتم استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية بكل سهولة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

جاءت أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من المشمولين، وفقًا للأتي:-