تردد قناة المغربية الرياضية 2024 على نايل سات الناقلة مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر وموزمبيق

بحث كبير الآن على جوجل عن تردد قناة المغربية الرياضية 2024 التي تعتبر واحدة من أهم وأنجح القنوات الرياضية، تمتلك قناة المغربية الرياضية حقوق نقل البث الحي المباشر لمختلف البطولات العربية والإفريقية، كما أنها القناة الرياضية الوحيدة التي تنقل جميع مباريات المنتخب المغربي أمام الكثير من الفرق الرياضية، حيث تحرص القناة على اختيار أهم محتوى رياضي ولديها استديو تحلي يضم عدد كبير من المعلقين والمحللين

كما انضم عدد كبير من الإعلاميين الفترة الأخيرة إلى استديو القناة من أجل نقل أقوى البرامج الرياضية التي تقدم من خلالها الأخبار الجديدة والحصرية عن مختلف الفرق، تعمل القناة بكامل طاقتها من خلال القمر الصناعي نايل سات وتعمل بدون توقف وبشكل مجاني دون إشتراك لذا تابعوا معنا لكي نتعرف سوياً على تردد قناة المغربية الرياضية 2024.

تردد قناة المغربية الرياضية 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: hd.

موعد مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

اليوم 14 يناير وفي غضون ساعات قليلة جداً تنطلق مباراة قوية بين مصر وموزمبيق الأسبوع الأول من كأس الأمم الأفريقية، حيث يلتقي الفريقين لبدء منافسة هذا اللقاء المنتظر على ملعب فيليكس هوفويت، وسوف يتم نقل المباراة في بث مباشر على قناة المغربية الرياضية بجودة عالية hd الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والساعة 89 بتوقيت السعودية.

أهم البرامج و المباريات المذاعة على المغربية الرياضية

تعتبر قناة المغربية الرياضية من القنوات المميزة التي أثبتت مكانتها على الساحة الفضائية وأصبح لها أهمية كبيرة ودور مهم، تنقل القناة بطولات ودوريات مختلفة، وتستخدم أحدث التقنيات والإمكانيات التي تساعدها على نقل البث المباشر بدون تقطيع أو تشويش وتأتي البرامج والمباريات التي تمتلك حقوق نقلها القناة على النحو التالي:.