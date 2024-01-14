لينك منصة مظلتي قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في العراق 2024

منصة مظلتي تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية التي توفر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق، وقد اتاحت وزارة العمل العراقية خدمة الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بصيغة pdf في العراق لعام 2024 عند ظهورها، ولكن يتطلب ذلك الأمر توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث الوزارة لم تعلن حتى اليوم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولكن من المنتظر صرف رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة عرض النتيجة، كذلك يتم اختيار الأسماء على أسس توفير الشروط الواجبة للحصول عليها بالعراق.

Pdf قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ينتظر العديد نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق حيث لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية النتيجة لشهر يناير ولكن من المتوقع أن وزارة العمل العراقية سوف تظهر للجميع أسماء المقبولين في أقرب وقت ممكن لهذا العام الحالي لذلك سوف نشرح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كالتالي بالخطوات:

يجب الدخول على منصة مظلتي.

ثم اختيار الاستعلام عن أسماء المشمولين في دولة العراق لدى برنامج الرعاية الاجتماعية.

تسجيل كافة البيانات اللازمة للحصول على الدعم.

بعد ذلك عليك الضغط على النتيجة وسوف تظهر لك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

كما يسمح بتحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

المستندات والمتطلبات الأساسية للرعاية الاجتماعية