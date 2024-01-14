pdf دونلود”.. كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لعموم المحافظات عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يوجد داخل أراضي دولة العراق الكثير من برامج الدعم والذي يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم هذه البرامج التي تقدم المساعدات المالية الغذائية للمواطنين حيث يستفاد منه الكثير من مواطني دولة العراق الذين يرغبون معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يستطيع مواطني دولة العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

ينتقل المواطن أولا على الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يتم إدخال كل من اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية ساري المدة.

يضغط المواطن بعد ذلك على زر الوجبات.

يختار المواطن كل من الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

يدخل المواطن كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لذلك.

ينقر المواطن على زر بحث.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف يستطيع المواطن معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في الأفراد الراغبين التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط ما يلي: