الدفعة المنتظرة.. اسماء pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 عموم المحافظات بالاسم عبر منصة مظلتي

اسماء pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، زاد البحث الآونة الأخيرة على جوجل لمعرفة كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة، انطلقت أنظمة دعم اجتماعية جديدة أعلن عنها الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان الكثير من المواطنين على أمل أن يعلن سيادته عن أي تفاصيل جديدة تتعلق بالدفعة السابعة نظراً لاحتياجهم الشديد للمال تلك الفترة بسبب الغلاء.

الدفعة السابعة هي دفعة تم الإعلان عن التسجيل عليها منذ شهرين حسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية وأنها تضم 70 ألف مستفيد من الرجال والنساء من شتى المحافظات العراقية، وحتى الآن لم يتم إعلان أي كشف عن المشمولين وهذا ما يجعل المتقدمين يشعرون بالحزن لأنهم في أشد الحاجة للمال، واليوم عبر التقرير التالي نوضح لكم بعض التفاصيل عن سبب تأخير إصدار اسماء pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

اسماء pdf المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

مازال المواطنين من محافظات العراق المختلفة بغداد وكربلاء وصلاح الدين واربيل وكروكوك ينتظرون أخبار سارة عن اعلان من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة، وحسب تصريحات بعض المصادر من هيئة الحماية الاجتماعية أن التأخير في إعلان الكشوفات لا يعني إلغاء فكرة الصرف أو الدعم لكن الوزارة تقوم بالكثير من المهام الصعبة وأن النتائج يتم الإعلان عنها في أقرب فرصة وما هي إلا عملية وقت وبعدها يصدر أحمد الأسدي قراره عن عدد المشمولين ويضع المدة المحددة لصرف المستحقات من الدفعة السابعة، ومن المتوقع أنه يعلن عن دفعة أخرى مراعاة لظروف المواطنين الأكثر استحقاقاً.

بالخطوات تحميل قوائم المشمولين بالدفعة السابعة