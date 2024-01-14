بدون تشفير مجاناً..تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا وتعرف على كيفية فك الشفرة

هناك بحث متواصل حول تردد قناة الجزائرية الأرضية حيث أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عرض 17 مباراة في كأس أمم أفريقيا لهذا العام حيث أعلنت عرض مبارة منتخب مصر وموزمبيق اليوم الموافق 14 من شهر يناير لعام 2024م وذلك يرغب الكثير من محبي ومتابعي المباريات كأس أمم أفريقيا التعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة أغلب مباريات كأس أمم أفريقيا كما سوف نوضح للجميع كيفية فك الشفرة التي سوف تجعل القناة غير مشفرة ومجانية للجميع من أجل مشاهدة ومتابعة جميع مباريات الكأس المعلن عنها في القناة الجزائرية الأرضية لذلك سوف نشرح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بها للتعرف على التردد الجديد لمشاهدة تلك المباريات في كأس إفريقيا.

استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

يرغب العديد من محبي مباريات كأس أمم أفريقيا وجميع المتابعين لها مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم لذلك يمكن مشاهدة القناة الفضائية بدون تشفير من خلال العديد من الريسفرات المختلفة بعد اتباع العديد من الخطوات التالية للحصول على تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة ومشاهدة أحدث المباريات في كأس إفريقيا التي ينتظرها العديد من محبي تلك المباريات لذلك إليكم التفاصيل والطريقة الصحيحة كالآتي:

في البداية الضغط من ريموت الريسفر على كلمة menu.

قم بعد ذلك اختيار ادارة القنوات الفضائية ثم بعد ذلك الضغط على كلمة بحث يدوي.

بعد ذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة ومنها رقم التردد ومعدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على بحث وسوف تنزل القناة ولكن تحتاج إلى فك الشفرة.

يمكن فك الشفرة من خلال الإعدادات الخاصة بالقناة ثم كتابة الكود وهو (1100001100000000) وسوف تنزل القناة الفضائية الناقلة لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا.

تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات