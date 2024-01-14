هتنقل كأس السوبر الأسباني...تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة السوبر الأسباني ريال مدريد وبرشلونة الساعة 10
بخطوات سهلة وبسيطة هتستقبل تردد قناة SSC السعودية الناقلة كأس السوبر الأسباني
ذادت عمليات البحث عن تردد قناة SSC السعودية لما تقدمه من محتوي حصري وبث أقوي البطولات السُّعُودية والدولية، اليوم تقوم مجموعة قنوات الرياضية السعودية المفتوحة ببث مباشر لمباراة السوبر الأسباني “كلاسكو الأرض” وتعتبر هذه المباراة هي الأكثر جماهيرية بين جميع دول العالم حيث ينتظرها عشاق المستطيل الأخضر بفارغ من الصبر.
تردد قناة SSC السعودية الرياضية HD نايل سات
يمكنك ضبط تردد قناة SSC السُّعُودية الرياضية عبر القمر الصناعي النايل سات بإدخال بعض البيانات علي جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمحتوي حصري جذاب.
|الـــــــــــتردد
|12523
|الأستقطــاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطاء
|6/5
|جودة بث الــــــــقناة
|HD
استقبل التردد SSC عرب سات
تتيح مجموعة قنوات الرياضية السعودية بث محتواها الحصري علي القمر الصناعي عرب سات بجانب البث الحي علي نايل سات بجودة عالية 720 بيكسل HD ليستطيع عشاق روح التحدي في كرة القدم من مشاهدة أقوي البطولات المحلية والعربية وأيضا الغربية.
|تــــــــــــردد قناة SSC
|12417
|معــــامل الاستقطاب
|عمودي
|معــــــــــــدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|جودة الـــــــــــــــبث
|HD
كيفية ضبط تردد قناة SSC السعودية علي جهاز الاستقبال
بطريقة سهلة وميسرة يستطيع اي فرد منا ضبط تردد اي قناة بإدخال بيانات التردد في خانات البحث بصورة صحيحة والتأكد من عدم وجود خطأ في البيانات.
- – بعد تشغيل التلفاز افتح قائمة الاعدادات من ريموت تلفازك.
- – افتح قائمة إعداد القنوات.
- – اختر بحث يدوي للقنوات “توليف يدوي”.
- – ادخل البيانات السابق ذكرها.
- – أكد عملية البحث بالضغط علي زر ok.
- – أخيرا [حَفَظَ] وتحديث قائمة قنوات التلفاز”حفظ التغيرات.
- أعد ترتيب القنوات وحرك القناة الي الرقم الذي ترغبه.