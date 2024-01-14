ساعات فقط على توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا “شاهد المباراة مجانًا”

مع اقتراب بداية مشوار المنتخب المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم أفريقيا يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم عن توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا حيث يترقب جميع المصريين مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق يوم الأحد القادم الموافق 14 يناير 2024 وسوف يسافر المنتخب المصري إلى كوت ديفوار يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير الجاري ، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية من منتخب موزمبيق وغانا والرأس الأخضر وخلال السطور التالية نكشف عن توقيت مباراة منتخب مصر وموزمبيق وجميع القنوات الناقلة.

توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا حيث يلعب منتخب مصر أول مبارياته في البطولة أمام موزمبيق في مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات وذلك يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر في كأس أمم أفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق عبر شاشة قنوات بين سبورت الرياضية والتي قد حصلت على حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا في الوطن العربي والشرق الأوسط ، ويستعد منتخب مصر لتحقيق نتائج مرضية لجميع الجماهير المصرية حيث يعتبر المنتخب المصري من أفضل المنتخبات في القارة الافريقية خلال السنوات الأخيرة الماضية ويحتل الترتيب الخامس بعد منتخب المغرب وتونس والجزائر والسنغال.