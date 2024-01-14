حملها الآن بجودة عالية وشاهد مباراة منتخب مصر اليوم عبر “تردد قناة اون تايم سبورت 2024”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة اون تايم سبورت 2024 حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية الرائدة في مصر والوطن العربي ، وتعرض قناة أون تايم سبورت جميع أخبار المنتخب المصري وكواليس سفره إلى كوت ديفوار لخوض مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا ، ويترقب جميع الجماهير المصرية المحبة لكرة القدم مباريات منتخب مصر القادمة في كأس أمم أفريقيا وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة اون تايم سبورت 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت قناة مميزة في مجال الرياضة وخاصة كرة القدم وتحظى بنسب مشاهدة عالية في الوطن العربي والشرق الأوسط كما تنقل جميع مباريات المنتخب المصري الودية قبل بداية مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا كما تكشف استعدادات المنتخب قبل بداية البطولة ، وكان الرئيس السيسي قد توجه لزيارة منتخب مصر في المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة لدعم المنتخب قبل السفر لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت 2024.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11816

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد مباراة مصر ضد موزمبيق

يمكنكم تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2024 ومتابعة جميع أخبار المنتخب المصري قبل مباراة مصر ضد موزمبيق يوم الأحد القادم الموافق 14 يناير 2024 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.