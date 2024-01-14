اضبطها لصغارك.. تردد قناة سمسم للأطفال بالتحديث الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

يتطلع الآباء إلى معرفة تردد قناة سمسم للأطفال حيث تعتبر هذه القناة من بين أفضل القنوات الكويتية المخصصة للصغار، يتميز برنامجها بتقديم محتوى توعوي ديني وتربوي، كما يتضمن أناشيد دينية وترفيهية وبرامج تسعى إلى تنشئة الأطفال على الأخلاق الحسنة وتعزيز المبادئ الدينية لديهم، وتحرص القناة دائماً على توفير تجربة مشاهدة فريدة ومميزة للصغار، لذلك سنقدم لكم تفاصيل تردد القناة لضمان وصول المشاهدين إليها بسهولة.

التفاصيل التقنية لتردد قناة سمسم للأطفال على الأقمار الصناعية

فيما يلي التفاصيل التقنية لتردد قناة سمسم للأطفال على النايل سات.

التردد: 11334

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وفيما يلي التفاصيل التقنية لتردد قناة سمسم للأطفال القناة على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11843

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

يرجى ملاحظة أن “سمسم” تبث برامجها بدقة عالية الجودة “HD”، ولكن يمكن استقبالها أيضاً على التلفزيونات أو الريسيفرات العادية.

أشهر البرامج الترفيهية والدينية للأطفال التي تقدمها قناة سمسم

تقدم قناة سمسم العديد من البرامج المنوعة التي تختص في المجال التربوي والترفيهي للأطفال، وفيما يلي قائمة بأشهر البرامج التي تبثها القناة.

البرامج الدينية.

برنامج أذان فوق السحاب. برنامج آداب وأخلاق. برنامج بستان القرآن. برنامج السيرة النبوية. برنامج المسلم الصغير.

البرامج الثقافية.

برنامج أرقام. برنامج دائرة التحدي. برنامج سؤال على الماشي. برنامج هل تعلم.

البرامج الترفيهية.