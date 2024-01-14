استقبل حالًا تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 “هنـــا” خطوات التحميل بكل سهولة

تردد قناة بين سبورت الرياضية تتصدر قائمة القنوات الرياضية المحبوبة لدى الملايين ولضمان سهولة الوصول إليها يسر فريق عمل موقع أخبار 24 ساعة أن يقدم لكم التردد الجديد للقناة يتيح هذا التردد لكم ضبط إشارة القناة بسهولة مما يسهل متابعة جميع المباريات الحصرية المقدمة.

تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024

تألقت بمحتواها المتنوع ونالت إعجاب الجماهير في الوطن العربي يسرنا أن نقدم لكم التردد الخاص بالقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات تابعوا معنا لتستمتعوا بكل لحظة من الأحداث الرياضية المثيرة التي تقدمها بي إن سبورت.

تعتبر قناة بي إن سبورت الجديدة لعام 2024 واحدة من أفضل القنوات الرياضية المتميزة، حيث تقدم محتوى متخصص في عالم الرياضة بشكل استثنائي، ولا تقتصر هذه القناة الرائدة على تغطية مباريات كرة القدم، بل تقدم تنوعاً فائقاً في تغطيتها لمختلف الرياضات ستمتع بمشاهدة المباريات الحصرية والبرامج الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

تردد قناة بين سبورت الرياضية1 على النايل سات:

التردد: 11013

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت الرياضية1 على سهيل سات:

التردد:11547

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت الرياضة2 على النايل سات:

التردد:11054

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة بين سبورت الرياضة2 على سهيل سات: