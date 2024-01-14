رابط فعاال NOW نتائج مباراة التعليم النهائية بالتعاقد 2024 موقع وزارة الوطنية المغرب

تبذل وزارة التربية الوطنية في المغرب، قصارى جهدها من أجل الإعلان عن نتائج مباراة التعليم النهائية بالتعاقد في مختلف المحافظات، حتى أن الشهر الماضي تم عقد الإختبار الشفوي لجميع المرشحين، وعلى هذا الأساس تم اختيارهم من الإختبار الكتابي، إضافة إلى أن هذا جاء وسط رقابة مشددة من قبل الوزارة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

نتائج مباراة التعليم النهائية بالتعاقد

أوضحت وزارة التربية الوطنية المغربية، أن اختبار مباراة التعليم الشفوي تم عقدها في الشهر الماضي لجميع المرشحين المنتقين من الإختبار الكتابي، حتى أنه تم الإنتهاء من كل هذه الإختبارات بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بجميع المتقدمين في كافة مدن المغرب، بما يسمح للجميع بالإستعلام عن النتائج الخاصة بهم عقب الإنتهاء من تصحيحها أو مراجعتها بشكل رسمي.

كيفية الإستعلام عن نتائج مباراة التعليم

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج مباراة التعليم في المغرب، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-