رابط فعاال NOW نتائج مباراة التعليم النهائية بالتعاقد 2024 موقع وزارة الوطنية المغرب
تبذل وزارة التربية الوطنية في المغرب، قصارى جهدها من أجل الإعلان عن نتائج مباراة التعليم النهائية بالتعاقد في مختلف المحافظات، حتى أن الشهر الماضي تم عقد الإختبار الشفوي لجميع المرشحين، وعلى هذا الأساس تم اختيارهم من الإختبار الكتابي، إضافة إلى أن هذا جاء وسط رقابة مشددة من قبل الوزارة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
نتائج مباراة التعليم النهائية بالتعاقد
أوضحت وزارة التربية الوطنية المغربية، أن اختبار مباراة التعليم الشفوي تم عقدها في الشهر الماضي لجميع المرشحين المنتقين من الإختبار الكتابي، حتى أنه تم الإنتهاء من كل هذه الإختبارات بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بجميع المتقدمين في كافة مدن المغرب، بما يسمح للجميع بالإستعلام عن النتائج الخاصة بهم عقب الإنتهاء من تصحيحها أو مراجعتها بشكل رسمي.
كيفية الإستعلام عن نتائج مباراة التعليم
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج مباراة التعليم في المغرب، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية في المغرب.
- القيام بإدخال رقم بطاقة التعريف الخاصة بالشخص المتقدم.
- الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام عن النتائج”.
- ليتم بعد ذلك القيام بالضغط على زر “نتائج المتقدمين”.
- كتابة رقم المرشح واسم المتقدم في الخانة الخاصة بذلك.
- التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.