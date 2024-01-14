مبروك عليكم الزيادة الجديدة “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024” + قيمة الزيادة 600ج

نكشف اليوم عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 وذلك في جميع المحافظات المصرية وتعتبر منحة تكافل وكرامة من أهم المنح التي تقدمها الحكومة المصرية للكثير من الأسر المصرية خلال الفترة الاخيرة الماضية ومن الجدير بالذكر أنه سيتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة خلال عام 2024 في ظل غلاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين المستحقين معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 15 يناير 2024 ويستمر صرف معاشات تكافل وكرامة لمدة 5 أيام متتالية ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة من هنا.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي.

ثم اضغط على استعلام.

تظهر قيمة معاش تكافل وكرامة شهر يناير

اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير الجاري وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ATM أو من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع شوارع الجمهورية ، ومن المتوقع أن تتم زيادة معاشات تكافل وكرامة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية.