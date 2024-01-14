من حقك تعرف تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة بعد زيادة الدعم الإضافي !! .. 600 جنية لكل مواطن

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يتساءل الكثير من المواطنين عن تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي و صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه سيتم إيداع معاشات تكافل وكرامة في جميع ماكينات الصرف الآلي يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 ، ومن المتوقع أن يتم زيادة معاشات تكافل وكرامة حسب مصدر مؤكد داخل الحكومة المصرية.

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية عن تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 ويستطيع جميع المواطنين صرف معاشات تكافل في موعد نزولها ولمدة 5 أيام متتالية من جميع ماكينات الصرف الآلي وجميع مكاتب البريد المصري بقيمة الزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي والتي تم صرفها في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر المصرية من محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الفترة الماضية.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024

بعد التعرف على تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن قيمة معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وقيمتها 15% والتي أعلن عنها مجلس النواب خلال العام الماضي وذلك عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الخطوات التالية.