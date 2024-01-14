ظهرت الآن عبر رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “هنـــا” أخر وجبة 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الماضية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من قبل الكثير من المواطنين العراقيين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للكثير من المواطنين تحت خط الفقر في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها العراق في الفترة الأخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين العراقيين في الفترة الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والتي تم ظهورها رسميًا عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية التي تم توفيرها من قبل الحكومة العراقية للتعرف على جميع خدمات الرعاية الاجتماعية بكل سهولة وإليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية:

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا. ثم قم بالدخول عبر خدمات الرعاية الإلكترونية. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من كود التحقق ورقم الهوية. ثم اضغط على “استعلام”. انتظر دقيقة وسوف يتم ظهور جميع كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

بعد الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية والتي تم الإعلان عنها رسميًا عبر موقع وزارة العمل العراقية وهي كالتالي: