عاجل “تبكير موعد بداية الفصل الدراسي الثاني” وتقليص مدة الإجازة لهذا السبب!!

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني من خلال البحث المستمر عبر محرك البحث Google حول إجازة منتصف العام 2024، نقدم لكم من موقعنا المعلومات المحدثة، وتبدأ إجازة منتصف العام لهذا العام بعد انتهاء جميع امتحانات الترم الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بالإضافة إلى امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وفقًا للتقرير الذي نقدمه لكم، يتوقع أن تبدأ إجازة نصف العام 2024 بعد انتهاء هذه الامتحانات، تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد إجازة نصف العام 2024، حيث ستبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، بمدة تمتد لمدة أسبوعين.

ويتزامن بداية إجازة نصف العام مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي تنطلق يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، كما تشير المعلومات إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستبدأ في 14 يناير 2024، وتختلف مواعيدها من محافظة إلى أخرى.

يشير التقرير إلى أهمية توحيد موعد إجازة نصف العام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، خلال حالة وجود تعارض في المواعيد، وبناءً على الخريطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024، ويمتد لمدة 16 أسبوعًا، حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

تلخيص للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024: