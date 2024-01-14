الزهر لعب ولا ايه؟!! حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير2024 .. أعرف التفاصيل

تداول الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي المختلفة الكثير من الاخبار حول حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024 وقد أعلنت المتحدث الرسمي لوزارة المالية خلال مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج التلفزيونية أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول زيادة الرواتب بقيمة 800 جنيه شهر يناير 2024 ، وأكد أن الدولة تعمل على تحسين الأجور خلال عام 2024 لمساندة جميع المواطنين في تخطي الظروف المعيشية السيئة خلال الفترة الاخيرة الماضية.

حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير2024

نفت وزارة المالية المصرية جميع الأخبار المتداولة بشأن حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024 وأكدت وزارة المالية على جميع المواطنين التحقق من الأخبار الصحيحة قبل نشرها من خلال موقع وزارة المالية الرسمي أو عبر صفحة الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ومن الجدير بالذكر أنه تم تبكير موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 وكذلك شهر فبراير 2024.

موعد صرف رواتب شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب الموظفين والعاملين بمختلف هيئات الدولة وذلك يوم 22 يناير 2024 ويستمر صرف رواتب شهر يناير حتى يوم 28 يناير مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية ، وسيتم صرف رواتب شهر يناير بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر 2023 بقيمة 500 جنيهًا مصريًا ، وسيتم الإعلان عن جدول صرف رواتب شهر يناير 2024 خلال الأيام القليلة القادمة في جميع هيئات ومؤسسات الدولة.