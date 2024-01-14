بعد زيادة نصيب الفرد “خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين” .. خد تموينك أنت واسرتك بالكامل

نكشف اليوم عن خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية وذلك بالتزامن مع ارتفاع الاسعار وصعوبة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية ومن المتوقع أن يتم المواليد الجدد البالغين من العمر 6 سنوات فأكثر بعد التحقق من مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقعها الرسمي وسوف نكشف عن جميع الشروط المطلوبة خلال السطور التالية.

خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين وذلك إلكترونيُا عبر منصة مصر الرقمية حيث يحصل الفرد على سلع تموينية بأسعار مخفضة توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلي ة ويصل نصيب الفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع على البطاقة ويحصل باقي الأفراد على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا وإليكم خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين.

أولًا قم بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية. ثم قم بالدخول على قسم بطاقة التموين. ثم اضغط على اضافة المواليد. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بكتابة الرقم القومي للطفل. ثم قم بتسجيل صلة القرابة. ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط اضافة المواليد الجدد 2024

بعد معرفة خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين يبحث الكثير من المواطنين عن شروط اضافة المواليد الجدد التي حددتها وزارة التموين حيث يجب أن تتم اضافة المواليد لفئات معينة وهي كالتالي.