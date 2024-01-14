100 جنية بشكل رسمي “زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024” لهؤلاء المواطنين

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية حول زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024 حيث انتشرت الكثير من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تفيد زيادة نصيب الفرد على التموين الشهر القادم ، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقعها الرسمي عن عدم صحة جميع الأخبار المنتشرة حول زيادة نصيب الفرد على التموين وأن نصيب الفرد على البطاقة التموينية ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد ، كما تعمل وزارة التموين بالتعاون مع المؤسسات المختلفة على زيادة نصيب الفرد على التموين خلال عام 2024 في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأخبار المنتشرة حول زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024 لا أساس لها من الصحة ويحصل الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيه كما توفر وزارة التموين الكثير من السلع التموينية بأسعار مخفضة في جميع منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية ، وتم توفير السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد وتحصل الأسرة الواحد المكونة من أربع أفراد فأكثر على 2 كيلو جرام من السكر.

موعد صرف تموين شهر فبراير 2024

بعد التأكد من حقيقة زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر فبراير 2024 وذلك يوم 1 فبراير 2024 في جميع المحافظات المصرية ويمكن صرف تموين شهر فبراير من جميع المنافذ الاستهلاكية التي يصل عددها غلة 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.