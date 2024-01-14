وزارة التربية العراقية “تُعلن رسميًا عن موعد امتحان نصف العام في العراق 2024 للصفوف الثانوية”

متى تنتهي الامتحانات في العراق ؟ تمثل مواعيد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق نقطة رئيسية ينتظرها عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر وذلك بعد قرار وزارة التربية العراقية بتبكير إجراء هذه الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية ولا سيما لطلاب المرحلة الابتدائية وتحديدا الصفوف الثلاثة الأولى والثانوية.

موعد امتحان نصف العام في العراق 2024

شهدت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في العراق خطوة مهمة بتبكير موعد امتحانات نصف السنة 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية والثانوية حيث تم توجيه التحديد إلى المديريات العامة بأن تتزامن الامتحانات الشفوية مع الفترة التي تسبق امتحانات التحرير بأسبوع وتقام الامتحانات الشفوية خلال الأيام الدراسية.

متى تنتهي الامتحانات في العراق ؟

تعلن انطلاق امتحانات الصفوف الثانوية نصف السنة 2024 في العراق في 21 يناير 2024 وتستمر حتى 31 يناير 2024 مع بداية الاختبارات الشفوية في 18 يناير واستمرارها حتى 24 يناير 2024 ليتبع ذلك انطلاق الاختبارات الشفهية للمرحلة الثانوية في جميع المحافظات العراقية ابتداءً من 14 يناير 2024 وتستمر حتى 20 يناير 2024 لجميع الطلاب في مختلف المدارس هذا الإجراء يعكس التفاني في توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب ويعزز التحصيل العلمي لهم بشكل فعال تعتبر هذه الخطوة خطوة حاسمة تعكس التفاني في تحقيق أفضل تجربة تعلم للطلاب حيث يتطلع الجميع إلى الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات المهمة يشير القرار إلى التركيز على تطوير مستوى التعليم وتقديم الدعم اللازم للطلاب في مراحلهم الأولى.