ساعات فقط على تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 + الزيادة الجديدة 600 جنية

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير الجاري، ويتوقع أن يكون موعد صرف المعاش خلال الفترة منتصف إلى نهاية يناير، وذلك لتمكين المستفيدين من تخطيط وتوظيف راتبهم بشكل فعال.

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024. يبدأ الصرف في صباح الخامس عشر من يناير، الذي يوافق يوم الاثنين، ويطلب من المستفيدين الذين يرغبون في سحب المستحقات المالية الانتظار حتى يتم استلام رسالة نصية تفيد نجاح عملية الإيداع، أو القيام بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة على الإنترنت.

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الرابط الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

. انقر على وزارة التضامن الاجتماعي.

اختر برنامج تكافل وكرامة من تبويب برامج الدعم.

انقر على خيار “استعلام”.

أدخل الرقم القومي واسم المستفيد بالكامل.

قم بإدخال رقم الهاتف الشخصي وتحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

انقر على “الاستعلام”.

انتظر لبضع دقائق حتى تظهر البيانات حول موعد صرف المستحقات المالية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي هي: