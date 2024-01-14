موعد + القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري ضد الموزمبيق في كاس أمم أفريقيا 2024

توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا بتوجيهات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يستعرض فرسان الفراعنة مهاراتهم في التحضيرات للبطولة الكبيرة التي ستنطلق في 13 يناير الحالي.

المجموعة التي تقع فيها المنتخب المصري

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منافسين قويين هم غانا والرأس الأخضر وموزمبيق يتعين على الفراعنة تحقيق نتائج إيجابية للمضي قدما في البطولة تبدأ رحلة مصر في البطولة بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى ثم ينتظرها لقاء حاسم مع غانا في الجولة الثانية في مواجهة تعتبر بمثابة تحدي كبير يتبقى للمنتخب المصري لإنهاء مرحلة المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر وهي فرصة لتعزيز موقعها وتحقيق التأهل إلى المراحل الأخرى من البطولة القارية.

توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا

متابعة الأحداث الرياضية المثيرة حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواعيد مباريات المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا على النحو التالي:

الجولة الأولى:

– مصر vs موزمبيق – في 14 يناير 2024 الساعة السابعة مساء.

الجولة الثانية:

– مصر vs غانا – في 18 يناير 2024، الساعة العاشرة مساء.

الجولة الثالثة

– مصر vs الرأس الأخضر – في 22 يناير 2024، الساعة العاشرة مساء.

تعد هذه المباريات فرصًا حاسمة للفراعنة لإثبات قوتهم والتألق في مسار البطولة حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الانتصارات والتأهل إلى المراحل المتقدمة بقوة وتميز.