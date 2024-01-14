متى تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي؟ التعليم المصري يفصح من جديد عن الخطة الزمنية لعام 2024

متى تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي؟ قد اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارًا بشأن تحديد تاريخ إجازة منتصف السنة الدراسية 2023-2024، وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس الماضي 2023، قبل بداية العام الدراسي، وقد تم ذكر تفاصيل دقيقة في هذا الجدول تتعلق بالعام الدراسي الحالي، وفيما يلي سنستعرض معكم في الفقرات القادمة موعد الإجازة وبداية الفصل الثاني لعام 2024.

متى تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي؟

ترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد إجازة منتصف العام الدراسي للعام 2024، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد هذا الموعد وفقًا للجدول الزمني المعلن في بداية العام، وفقًا للخريطة الزمنية الصادرة عن الوزارة، من المتوقع أن تبدأ إجازة منتصف العام في 27 يناير 2024، مستمرة لمدة أسبوعين حتى 8 فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود تعارض في مواعيد الإجازة مع وزارة التعليم العالي والمعاهد الأزهرية، يتعين تنسيق وتوحيد موعد الإجازة، ويجب أيضًا مراعاة أن فترة الامتحانات تعتبر جزءًا من أيام الدراسة وتحتسب في نسبة الحضور للطلاب وتلتزم بالضوابط القانونية.

بالنسبة لبداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، تشير وزارة التربية والتعليم إلى أن الدراسة ستستأنف في 10 فبراير 2024، مع استمرارها حتى 6 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات نهاية العام في 25 مايو لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، أما امتحانات الدبلومات الفنية، فستبدأ في 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة ستكون في 15 يونيو.

يُخصص الأسبوع الأخير للمراجعة في المدارس، ويستمر العام الدراسي الحالي حتى 8 يونيو 2024 لجميع المدارس بمختلف مراحلها. تم تقديم هذا النظرة الشاملة للجدول الزمني ومواعيد الإجازة بشكل حصري ومنمق بنسبة 100%.