تعرف الآن على جدول كأس امم افريقيا 2024 + القنوات الناقلة المجانية لمباراة منتخب مصر اليوم

هناك أشخاص كثيرة ممن يهتمون بالرياضة يبحثون عن جدول كاس امم افريقيا 2024، فمن الجدير بالذكر أن تلك المباريات الخاصة بكأس أمم أفريقيا تشغل بال العديد من الأشخاص في هذا الوقت الجاري، فهم يرغبون في التعرف على الموعد الذي سوف تنطلق فيه تلك المباريات، وكذلك موعد بث مباراة منتخب مصر وموزمبيق، وفيما يلي سنتعرف معا على جميع التفاصيل التي تتعلق بذلك.

جدول كأس امم افريقيا 2024

يقوم المنتخب الوطني الذي يقوده روي فيتوريا ببدء المباريات الخاصة به في كأس أمم افريقيا للعام الجاري 2024، في يوم الأحد الذي يكون موافق الرابع عشر من يناير 2024، كذلك أن تلك المباراة سوف تكون مقامة بدولة كوت ديفوار، هذا بجانب أنه سيشارك حوالي 24 منتخب، وتجدر الاشارة بأن تلك البطولة سوف يتم انطلاقها في اليوم الثالث عشر من يناير 2024، وذلك بمراسم الافتتاح والمباراة بين قوة ديفوار ضد غينيا بيساو على أن تنطلق تلك المباراة في الساعة 10:00 مساء على حسب توقيت القاهرة، وتجدر الاشارة بأن منتخب مصر سوف يقوم ببدء المباريات المتعلقة به بتلك البطولة في اليوم الرابع عشر من يناير 2024 أمام منتخب موزمبيق في الساعة 7:00 تبعا لتوقيت القاهرة

جدول مباريات منتخب مصر بكأس الامم الافريقية

فيما يلي المباريات الخاصة بمنتخب مصر بتلك البطولة: