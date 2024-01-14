طريقة الاستعلام عن الفاتورة الكهرباء 2024 شهر يناير + خطوات السداد أون لاين بالموبايل فقط

خطوات سداد فاتورة الكهرباء شمال الدلتا مع بداية كل شهر ينشغل المواطنون بالبحث عن طرق فعّالة لمعرفة قيمة استهلاكهم الشهري للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه إليكم طرق سهلة وموثوقة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

الاستعلام عن الفاتورة الكهرباء

زيارة موقع وزارة الكهرباء

– انطلق إلى موقع وزارة الكهرباء للبدء في هذه العملية

الدخول إلى خدمات الاستعلام

– انقر على أيقونة “خدمات” المتاحة على الصفحة الرئيسية للوزارة.

اختيار الاستعلام عن الفواتير

– اختر “الاستعلام عن الفواتير” من بين الخدمات المتاحة.

تحديد الشركة المحلية

– ستظهر قائمة بشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية اختر الشركة التي تخدم منطقتك.

إدخال قراءة العداد

– قم بإدخال قراءة العداد الخاص بك بشكل دقيق.

إدخال الكود الخاص بك

– أدخل الكود المخصص الذي يتبعه العداد الخاص بك.

الضغط على “استعلام

– بمجرد إدخال المعلومات، اضغط على زر “استعلام” للحصول على إيصال الكهرباء.

عرض إيصال الكهرباء

– ستظهر أمامك نتائج الاستعلام بما في ذلك إيصال الكهرباء الذي يتضمن قيمة الاستهلاك الشهري.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

زيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اختيار “دفع الفاتورة تسجيل الدخول إدخال بيانات العداد اختيار طريقة الدفع تأكيد العملية استلام إيصال الدفع

مع هذه الخطوات البسيطة يمكنك دفع فاتورة الكهرباء بسهولة وأمان عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء المصرية